"Надявам се да умреш" - полицията разследва звезда на Манчестър Юнайтед (ВИДЕО)

Първоначално агентът на Антони заяви, че той няма да коментира ситуацията, но играчът реши да изложи гледната си точка с публикация в Instagram.

"От уважение към моите фенове, приятели и семейство, се чувствам длъжен публично да разкажа за лъжливите обвинения, на които станах жертва. От самото начало се отнасям към този въпрос сериозно и дадох обстойни обяснения пред полицията. В момента тече разследване и не мога да изнасям подробности.

Мога обаче със сигурност да кажа, че обвиненията са лъжливи и че вече предоставените доказателства, както и тези, които тепърва ще бъдат предоставени, показват, че съм невинен.

Official statement by Antony tonight on Instagram regarding news of São Paulo court investigated him for domestic violence against ex-girlfriend Gabriela Cavallin.#MUFC pic.twitter.com/KVUsTRqjiy