Наполи се гаври с Осимен, той плаши със съд (ВИДЕО)

Звездата на Наполи Виктор Осимен е готов да съди клуба заради подигравателно видео, което "партенопеите" публикуваха в TikTok.

Кадрите са от мача с Болоня (0:0) в неделя. На него се вижда как Осимен иска дузпа, но с престорен, почти детски глас. Клипът е придружен от надпис: "Дайте ми дузпа, моля!"

This was the original video posted by Napoli about Victor Osimhen… and then deleted.



…player’s agent Calenda announced that Osimhen is considering to take legal action against Napoli. pic.twitter.com/0PLunco9aD