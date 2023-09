"Искам левия крак на Меси и контрола на топката на Бербатов" (ВИДЕО)

Рекордьорът по голове за националния отбор на България Димитър Бербатов получи сериозно признание за качествата си от един от най-актуалните нападатели в света - Виктор Осимен.

Нигерийският стрелец, който през миналия сезон стана голмайстор на Серия "А" и изведе Наполи до титлата, даде интервю за Football Fans Tribe, като бе помолен да създаде идеалния играч.

Осимен избра играта с глава на Кристиано Роналдо, десния крак на Неймар, левия крак на Лионел Меси и контрола на топката на Бербатов.

Victor Osimhen picks his ideal player from heading ability, Ball control, Left foot and right Foot



The right foot no shock you?



FULL VIDEO HERE https://t.co/SWa6iePMIW pic.twitter.com/KTZOffPg5G