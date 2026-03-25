Нелепица в Реал Мадрид! Лекари преглеждали здравото коляно на Мбапе!

Той е бесен!

Грешките се случват, но когато става дума за един от най-великите футболни клубове в историята, със сигурност очакванията са да са по-малко. Когато става дума за звездата на този клуб, те са недопустими. 

Затова останахме със зяпнали усти, когато прочетохме, че медицинският щаб на Реал Мадрид е допуснал грешка, която за малко е коствала цялата кариера на голямата звезда Килиан Мбапе. 

Знаем, че звучи невероятно, но лекарите в клуба са прегледали... здравото коляно на французина. 

Прегледът

Шокиращата информация разкри журналистът Даниел Риоло в предаването „After Foot“ по RMC.

Става дума за травма, получена от Мбапе в края на 2025 г. Той се оплакал от болки в коляното, за които е пратен на ядрено-магнитен резонанс. 

Там обаче прегледали здравия крак и заключили, че проблем няма. Драмата настъпила, когато французинът изиграл още 3 мача с болки, защото всички се доверили на медицинското заключение.

Бесен

27-годишният футболист, който се оценява на над 200 милиона евро, бил бесен на клуба си. 

Той пропусна два мача в началото на 2026 г. заради тези болки, които го изкараха от строя. От края на февруари до средата на март той не игра в пет срещи за Реал заради същия проблем.

За лечението си втория път той се върнал във Франция, където се консултирал с Бертран Сонери-Коте, който се смята за един от най-добрите лекари за подобни травми. 

„Коляното ми е добре, възстановявам се на 100%. Имах късмета да получа правилната диагноза, когато дойдох в Париж“, сподели самият Мбапе наскоро. 

Объркването обаче покачило напрежението между французина и Реал. 

Мбапе пристигна в клуба през 2024 г. В 94 мача той има 82 гола за тима от Мадрид.

 
