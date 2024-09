Няма Меси, няма парти

Колумбия спря победния ход на Аржентина, след като стигна до успех с 2:1 в сблъсъка помежду им от световните квалификации в Южна Америка.

Така домакините сложиха край на серията от 12 поредни успеха на "гаучосите" във всички турнири, които отново бяха без голямата си звезда Лионел Меси, който лекува контузия.

Йерсон Москера откри резултата за колумбийците в 25', но Николас Гонсалес изравни в 48'. Победният гол за домакините бе дело на Хамес Родригес от дузпа 30 минути преди края.

Лидер в класирането е Аржентина с 18 точки, Колумбия е на второ място с две по-малко.

James Rodriguez racks up his 7th assist of 2024 for Colombia!



Colombia are leading 1-0 against Argentina



pic.twitter.com/RANZeecfs0