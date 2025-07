Обрат! От жертва намушканият баща на Ямал стана заподозрян (ВИДЕО)

Скандал в Испания! От жертва бащата на звездата на Барселона Ламин Ямал се превърна в заподозрян.

Мунир Насрауи беше намушкан с нож преди година в Матаро, близо до каталуската столица, където живее семейството. Тогава Ямал-старши беше откаран в болница "Кан Рути" в Бадалона.

В рамките на разследването обаче се е стигнало до обрат след разкриване на нови данни, твърдят от изданието Cronica Global.

Инцидентът е станал около 20:00 ч. на паркинг, където Насрауи и негови приближени се срещнали с местни, за да разрешат възникнал конфликт.

По-рано през деня синът и племенникът на обвиняемия били намокрили бащата на Ямал. Наложило се последният да бъде удържан от полицаите, пред които повтарял, че няма да остави нещата така.

Lamine Yamal’s dad was stabbed in a parking lot and has been hospitalized. Wishing him a speedy recovery and strength to Mounir. pic.twitter.com/JPMaQ4mlYA