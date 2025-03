Обрат в разследването за смъртта на Марадона

Драматичното разследване на смъртта на легендарния Диего Армандо Марадона взе нов обрат, след като бившият бодигард Хулио Сезар Кория беше арестуван за противоречиви изявления. Изминаха четири години от смъртта на един от най-добрите футболисти на всички времена, а в този момент тече делото на лекарския екип за предполагаеми пропуски в лечението му.

Главният прокурор Патрисио Ферари нарече отношението му "безразсъдно и хладно".

След шестимата здравни работници, които бяха подсъдими от известно време, сега е арестуван бившият бодигард на великия аржентинец, който години наред е работил с Марадона и е бил до него по време на смъртта му.

Кория беше свидетел, но главният прокурор намери противоречия в показанията.

Кория излъга, че не е говорил с лекаря преди смъртта на Марадона и заяви, че не го познава, но комуникацията им беше открита в WhatsApp.

