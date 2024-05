Водопадът на мечтите! "Олд Трафорд" протече (ВИДЕО)

Кошмарът за 20-кратния шампион на Англия Манчестър Юнайтед няма край! Униженията, на които са подложени феновете на "червените дяволи", обаче не спират с изявите на отбора на Ерик тен Хаг, който е на път да запише най-слабия сезон за клуба в ерата на Висшата лига.

Поредният срамен момент е състоянието на Олд Трафорд, чийто покрив протече. Театърът на мечтите се превърна във водопад покрай дербито с Арсенал, загубено с 0:1.

Съоръжението не издържа на пороя, излял се над Манчестър. На кадри от социалните мрежи се вижда, че водата стига дори до съблекалните. Огромно количество има и по трибуните на прочутия стадион.

От клуба се оправдаха, че за 2 часа валяло повече отколкото през целия месец май миналата година. Част от феновете отговориха с критики към дългогодишните собственици семейство Глейзър, които за пореден път нанесоха щети по репутацията на Юнайтед.

Други привърженици на "червените дяволи" подходиха със самоирония, констатирайки, че в момента само защитата на тима е по-пропусклива от покрива на стадиона.

Потопът съвпадна с посещението на лидера на Лейбъристката партия сър Кийр Стармър. Той проведе среща с кмета на Манчестър и съсобственика на "червените дяволи" Джим Ратклиф.

Сред дискутираните теми е била тази за плануваното от бизнесмена построяване на ново съоръжение, наречено условно от него "Уембли на Севера".

