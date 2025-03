"Оставете го да умре" (ВИДЕО)

Кристъл Палас победи с 3:1 втородивизионния Милуол в мач от петия кръг на ФА Къп. Още в шестата минута обаче вратарят на гостите Лиъм Робъртс бе изгонен с директен червен картон след грубо нарушение срещу Жан-Филип Матета.

Английският страж излезе неразчетено и се опита да избие топката, но бутоните му попаднаха в лицето на нападателя на Палас.

Главният съдия на мача Майкъл Оливър първоначално остави играта да продължи, но след намесата на VAR той извади червен картон.

That's one of the worst tackles I've seen in football if not the worst, that GK should be banned for games



Get well soon mateta! pic.twitter.com/wkEZCvEvNy