Сълзи на старта на сезона: Семейството на Жота посети Анфийлд и Молиню

Ливърпул и Уулвърхемптън отдадоха почит към бившия си играч Диого Жота преди първия мач от сезона срещу Борнемут и Манчестър Сити, на които присъстваха семейството му, жена му Руте и най-близкият му приятел и бивш играч на "вълците" - Рубен Невеш.

"По златни полета"

Феновете на "Молиню" издигнаха огромен банер в памет на нападателя, който загина в ужасяваща катастрофа в Испания заедно с брат си Андре в началото на юли.

Снимка: Getty Images

Огромният банер се състоеше от снимка на Жота с екипа на Уулвс и надпис: "Ще помним как вървиш по златни полета", което е препратка към любимата песен на португалеца - "Fields of Gold" на Sting.

Жена му Руте, както и семейството му и Рубен Невеш, които гледаха мача от трибуните не успяха да скрият сълзите си, наблюдавайки минутата мълчание в памет на двамата братя. Вратарят на Уулвърхемптън и бивш съотборник на Жота в националния отбор на Португалия - Жозе Са, също се разплака преди началото на мача.

Диого Жота се присъедини към отбора на "вълците" под наем от Атлетико Мадрид през 2017 г., като помогна за спечелването на титлата в Чемпиъншип и завръщането във Висшата лига, а след това и на европейската сцена. Португалецът отбеляза 18 гола в първия си сезон, като бе обявен за най-добър играч и се утвърди като неизменим титуляр. Той вкара 44 гола в 131 мача, подобрявайки няколко рекорда.

Жота отбеляза два последователни хеттрик срещу Бешикташ и Еспаньол в Лига Европа, превръщайки се в първия играч на клуба, постигнал това. Хеттрикът срещу Бешикташ дойде само за 11 минути, което е най-бързият хеттик в историята на клуба от Мидландс в Европа.

Снимка: Getty Images

Нападателят бе въведен в "Залата на славата" на Уулвърхемптън, като някои от цветята, поднесени в негова чест, ще бъдат изложени в музея. През първия уикенд от сезона във Висшата лига всички стадиони пазят минута мълчание, а играчите и треньорите носят черни ленти в негова памет.

"Forever 20"

Ливърпул също отдаде почит към един от най-важните си играчи в последните години. Мърсисайдци издигнаха специална мозайка, а изображения на Жота и брат му Андре бяха показани на екраните на стадиона. Емблемата "Forever 20" пък бе поставена на екипите на футболистите, които също не успяха за скрият сълзите си преди началото на откриващия двубой срещу Борнемут на "Анфийлд".

"Червените" победиха с 4:2, като Юго Екитике, Коди Гакпо, Федерико Киеза и Мохамед Салах посветиха головете си на доскорошния играч на Ливърпул и техен съотборник.

Снимка: AFP

"Мисля, че Мо (Салах) усети колко специално беше това", сподели мениджърът на мърсисайдци Арне Слот, след като египтянинът отпразнува гола си по същия начин, по който Жота празнуваше, когато вкара първия гол за Ливърпул през миналия сезон, с което започна похода към 20-а титла на Англия.

