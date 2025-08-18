Футболист не се върна от почивката си, обвиняват приятелката му

Руският нападател Иван Игнатиев не се появи на лагера на алжирския Кабилие. Според местни източници, причината е неговата приятелка, която не иска да живее извън Русия.

Приятелката или отбора

Според Telegram канала Mash on Sport, любимата на Игнатиев - Алена, не иска футболистът да се завръща в Алжир. В отговор феновете на Кабилие я атакуваха в социалните мрежи с искане 26-годишният играч да бъде "върнат" в отбора.

Алена отрича твърденията, като заплаши привържениците на отбора: "Ще ви блокирам за всякакви негативни коментари или съобщения. Ако нещо не ви харесва, не ме следвайте. Бъдете по-добри към себе си и към другите. Мир на дома ви. Не съм казала и дума за това, че не харесвам страната. Спрете да изливате негативизма си върху мен".

Снимка: ФК Кабилие

Първият кръг от алжирското първенство започва на 21 август. Миналия сезон Кабилие зае второто място, а Игнатиев отбеляза 5 гола в 15 мача. Юношата на Краснодар премина в африканския отбор през февруари тази година от арменския Уратру.

В скорошно интервю за SE той призна, че изпитва трудности с адаптацията си в Алжир. "Най-голямата трудност за мен е ежедневието. На практика няма нищо познато, в което да можеш да отидеш, включително ресторанти. Седиш си вкъщи през цялото време, приятелката ти готви местна храна. Алжирците имат свой собствен живот, свой собствен манталитет. Така че що се отнася до ежедневието, да, много е трудно, просто го търпя."

Според слуховете, Игнатиев е близо до завръщане в родината си, като сам намекна, че може да заиграе отново в Русия. "Сега се наслаждавам на почивката си. Разбира се, че те дърпа обратно, обичам да съм си у дома, да съм в страната си. Винаги е удоволствие. Много е хубаво тук. Говори се за един вариант, но ще видим как ще се развият нещата" добави Игнатиев още за SE.

