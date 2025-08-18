НБА звезда с ограничителна заповед за бивша. Искала да му реже пръстите

Смразяващи кръвта заплаха са в основата на последния любовен скандал в НБА. Той е между Дилиън Бруукс от Финикс Сънс и майката на децата му - бившата мажоретка Хедър Андрюс.

В момента тя има ограничителна заповед да не доближава баскетболиста.

Заплахите

Причината за намесата на полицията и издаването на заповедта са реплики на Андрюс, изпратени до бившия ѝ.

"Ще накарам някой да ти отсече всяко едно от проклетите ти малки пръстчета, така че да не можеш никога да играеш баскетбол. Сега ми става ясно защо хората са расисти", гласи едно от съобщенията.

Dillon Brooks filed a restraining order on his baby mama Heather Andrews after she threatened to cut his fingers off so he can't play basketball pic.twitter.com/eAl1X8TkIw — Lee Harvey (@MusikFan4Life) June 27, 2025

Андрюс е писала и на майката на баскетболиста, който пред 2023 г. бе в състава на САЩ за световното и спечели бронзов медал.

Миналото

Бруукс и бившата му имат две деца - на 5 и на 2 години.

Двамата са се запознали през 2018 г., като баскетболистът твърди, че винаги е бил обект на тормоз - вербален и физически. Нещата са се задълбочили, докато Андрюс е била бременна с второто им дете и това е довело до край във връзката им.

Той споделя, че, докато са били заедно, тя е чупила неща в дома му и е писала обидни фрази върху камината.

Освен това е използвала профила му в приложение за родители, за да изпраща застрашителни съобщения.

Преди седмици самата Андрюс си извади ограничителна заповед, тъй като твърди, че е била жертва на тормоз.