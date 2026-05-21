Бай Добри успокои: Сърцето ми е здраво!

ЦСКА спечели Купата на България по футбол за 22-ри път в историята си, като на финала "червените" успяха да победят Локомотив Пловдив след драматично изпълнение на дузпи.

Напрежението бе обхванало всички фенове, които таяха притеснение не само за крайния резултат, а и за... сърцето на тима! Буквално!

Емблематичният домакин на ЦСКА Добри Димов, който всички наричат бай Добри, наскоро бе в болница заради здравословни проблеми, а сега изтърпя "рулетката на дузпите" до терена.

Успокоение

За щастие, бай Добри е кален в такива мачове и след положителната развръзка успя да се пошегува.

"Може би е един от най-драматичните финали за мен, защото съм на такава възраст, че... Ръководството ме е оставило на работа, работим и ще работим, докато сме живи. Много хубаво! С малко зор, но все пак стана работата. Сърцето е здраво, няма страшно! Сърцето ме пази мен", каза той, докато ликуваше на терена.

Легендата

Бай Добри е на 81 години.

Той е роден в Годеч, работил е в сладкарската фабрика "Малчика" и с отбора ѝ играе в местното работническо първенство.

От 1982 г. той работи в ЦСКА и напълно заслужено си е спечелил ролята си на емблема на клуба!

Бай Добри е любимец на "червената" агитка, така че именно с феновете той отпразнува щастливия момент с Купата.