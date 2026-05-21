bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Бай Добри успокои: Сърцето ми е здраво!

Емблематичният домакин отпразнува успеха на ЦСКА във финала за Купата на България

Бай Добри успокои: Сърцето ми е здраво!
Lap.bg

ЦСКА спечели Купата на България по футбол за 22-ри път в историята си, като на финала "червените" успяха да победят Локомотив Пловдив след драматично изпълнение на дузпи. 

Напрежението бе обхванало всички фенове, които таяха притеснение не само за крайния резултат, а и за... сърцето на тима! Буквално!

Емблематичният домакин на ЦСКА Добри Димов, който всички наричат бай Добри, наскоро бе в болница заради здравословни проблеми, а сега изтърпя "рулетката на дузпите" до терена. 

Успокоение

За щастие, бай Добри е кален в такива мачове и след положителната развръзка успя да се пошегува.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by bTV Sport (@btvsport)

"Може би е един от най-драматичните финали за мен, защото съм на такава възраст, че... Ръководството ме е оставило на работа, работим и ще работим, докато сме живи. Много хубаво! С малко зор, но все пак стана работата. Сърцето е здраво, няма страшно! Сърцето ме пази мен", каза той, докато ликуваше на терена. 

Легендата

Бай Добри е на 81 години.

Той е роден в Годеч, работил е в сладкарската фабрика "Малчика" и с отбора ѝ играе в местното работническо първенство. 

Снимка: Lap.bg

От 1982 г. той работи в ЦСКА и напълно заслужено си е спечелил ролята си на емблема на клуба! 

Бай Добри е любимец на "червената" агитка, така че именно с феновете той отпразнува щастливия момент с Купата. 

Снимка: Lap.bg

Тагове:

цска легенда купа на българия домакин бай добри добри димов

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Епизод 3: Sweet Caroline

Епизод 3: Sweet Caroline
Стилиян Петров: Принц Уилям писа. Покани ме на парти (ВИДЕО)

Стилиян Петров: Принц Уилям писа. Покани ме на парти (ВИДЕО)
Емилиано Мартинес пред bTV: Ще умра на терена за своите съотборници! (ВИДЕО)

Емилиано Мартинес пред bTV: Ще умра на терена за своите съотборници! (ВИДЕО)
Унай Емери пред bTV: За триумф в Лига Европа ти трябват клуб, фенове, футболисти (ВИДЕО)

Унай Емери пред bTV: За триумф в Лига Европа ти трябват клуб, фенове, футболисти (ВИДЕО)

Последни новини

Спортен нюзрум, еп. 136: В София са Купата, шампионът и

Спортен нюзрум, еп. 136: В София са Купата, шампионът и "Евровизия"!
Емилиано Мартинес пред bTV: Ще умра на терена за своите съотборници! (ВИДЕО)

Емилиано Мартинес пред bTV: Ще умра на терена за своите съотборници! (ВИДЕО)
Две коренно различни школи на ринга на ELITBET MAX FIGHT 65

Две коренно различни школи на ринга на ELITBET MAX FIGHT 65

Епизод 3: Sweet Caroline

Епизод 3: Sweet Caroline
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV