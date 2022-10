Отново ексцесии на мач: Мъж загуби живота си

Най-малко един човек e загинал при сблъсъци между полицията и футболни фенове, опитващи се да нахлуят на мач от аржентинското първенство в четвъртък вечер, предава АП.

Властите и свидетели твърдят, че феновете на "Химнасия и Есгрима" опитали да влязат на вече пълния стадион, а полицията е стреляла с гумени куршуми и е използвала сълзотворен газ, опитвайки се да ги накаря да отстъпят.

Девет минути след началото на мача между "Химнасия" и "Бока Хуниорс", реферът Ернан Мастранджело е прекратил срещата. От Лигата заявиха в "Туитър", че той е действал така заради липса на нужните мерки за сигурност.

The gates of the Gimnasia stadium remained closed by the police.



Tear gas in the stands.



The fans had to invade the pitch to get some fresh air.pic.twitter.com/ltDSQGoHE2