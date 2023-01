Порно шумове по време на коментарно студио (ВИДЕО)

Порно шумове по време на коментарното студио на "Би Би Си" преди "Уулвърхемптън" - "Ливърпул" се превърнаха в хит в социалните мрежи. Звуците се чуха докато водещият Гари Линекер и анализаторите Пол Инс и Дани Мърфи дискутираха очакванията си преди преиграването от третия кръг на ФA Къп.

Линекер опита да овладее ситуацията при включването на Алън Шийрър на живо от стадиона. Той заяви, че в студиото е "разгорещено и леко шумно". "Мисля, че това е шега, не знам дали чувате същото.", продължи той.

Well, we found this taped to the back of the set. As sabotage goes it was quite amusing. pic.twitter.com/ikUhBJ38Je