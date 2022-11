Португалец се отказа от националния отбор със SMS

Португалската футболна федерация съобщи, че младата звезда на "Ливърпул" Фабио Карвальо е изпратил SMS, с който се отказва от всички националният отбори на страната. Футболистът не попадна в сметките Фернандо Сантош за световното първенство в Катар, което започва на 20 ноември, а явно няма желание да се състезава за младежкия национален отбор на страната до 21 години.

От началото на сезона Карвальо впечатлява с изявите си за мърсисайдци. Той изигра 11 мача във Висшата лига и отбеляза два гола. През сезон 2020/21 той изигра 4 срещи с екипа на "Фулъм".

Fabio Carvalho has decided to stop representing Portugal at U21 level.



Players who qualify for more than one nation, like Carvalho - who played for a number of England's youth teams - can represent as many as they want until they get a first senior cap in a competitive game.