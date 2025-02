Псувня, червен картон и грешна стъпка на Реал Мадрид (ВИДЕО)

Скандал при грешна стъпка на Реал Мадрид в Ла Лига! Кралският клуб стигна само до 1:1 при гостуването си на Осасуна от 24-ия кръг.

Тимът на Карло Анчелоти изпусна ценни 3 точки в битката за титлата след червен картон за Джуд Белингам и дузпа за домакините.

В Памплона всичко започна отлично за Реал, който поведе в 15'. Федерико Валверде проби до аутлинията и върна към Килиан Мбапе в наказателното поле, а "Златното момче" преодоля вратаря Серхио Ерера с мощен удар.

В 39' Реал остана с 10 души заради обида от Белингам към главния съдия Хосе Мунуера. Реферът изгони английската звезда с директен червен картон.

В началото на втората част Анте Будимир направи голям пропуск за Осасуна. Впоследствие VAR сигнализира за фал на Едуардо Камавинга срещу хърватина и домакините получиха дузпа, която Будимир реализира.

След издънката Реал остава на върха с актив от вече 51 точки, следван от градския си съперник Атлетико с 50. Барселона е на трето място с 48 и мач по-малко.

След двубов днес стана ясно, че Белингам е казал “F*ck you” на рефера, поне според последния. От тв канала Movistar+, който излъчи двубоя, разкриха, че халфът изглежда се обръща към съдията с "I'm talking to you with respect, f**k off” (“Говоря ти с уважение, майната ти”).

Real Madrid should just walk off the pitch at this point.



Jude Bellingham gets a straight red card for doing absolutely NOTHING, while Osasuna have gotten away with three different penalty worthy offenses.



It’s not football, it’s LaLiga

pic.twitter.com/jigGS2lePW