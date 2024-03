Разплаканият Винисиус: Все по-малко ми се играе

Суперзвездата на Реал Мадрид и бразилския национален отбор Винисиус Жуниор даде емоционална пресконференция преди контролата Испания - Бразилия.

Двата тима ще се срещнат тази вечер в контрола на "Сантяго Бернабеу".

Нападателят не сдържа сълзите си, говорейки по темата с расизма, която беше основна по време на целия брифинг.

"Съжалявам. Искам само да играя футбол, но ми е трудно да продължа напред, все по-малко ми се играе", сподели разплаканият футболист и беше окуражен с аплодисменти от цялата зала.

Vinicius: "I'm not fighting against Spanish football fans, I'm fighting against racism in the world." pic.twitter.com/3jcPIQaX6d