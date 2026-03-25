Реал Мадрид викна Кристиано Роналдо... на проби

Синът на португалската звезда тренира в бившия му клуб

Реал Мадрид ще тества Кристиано Роналдо и, ако го хареса, ще го привлече! 

Тази новина шашна футболния свят, но бързо стана ясно, че грандът от Мадрид се е насочил не към 41-годишният опитен футболист, който вече добре познава от периода му в клуба 2009-2018 г.

Става дума за първородния син на португалеца, който в момента тренира в академията на "белите". От клуба пък са проявили интерес да го привлекат за постоянно, ако се представи добре в тима до 15 години. 

По стъпките на татко

Кристиано-младши вече уверено върви по пътя на баща си, като игра за детско-юношеските формации на Ювентус и Манчестър Юнайтед. Той се изявява като нападател и впечатлява с височина и добра физическа форма, за което не се съмняваме, че огромна роля за това има баща му. 

Снимка: Instagram

Доскоро младият Роналдо бе част от академията на Ал Насър в Саудитска Арабия, където играе таткото. Семейството на португалеца обаче напусна страната в началото на март, когато ситуацията в Близкия Изток се изостри и Иран започна да бомбардира. Роналдо остана в Саудитска Арабия, но прати в Мадрид половинката си Джорджина и петте си деца.

За да не губи форма, Кристиано-младши започна тренировки с Реал. 

Той вече избра и национален отбор, като игра за 15-годишните на Португалия на турнир в Хърватия. Баща му със сигурност е горд, че младежът защитава цветовете на родината му, с която стана европейски шампион през 2016 г.

Малкият Роналдо дебютира за Португалия пред важен човек от семейството (ВИДЕО)

Знак?

Феновете на "Кралския клуб" доволно потриват ръце от новината, тъй като видяха възможност техният любим Роналдо да се завърне на "Бернабеу"

За Реал Кристиано има 311 гола в 292 мача. Той помогна на тима 4 пъти да спечели Шампионска лига, 2 пъти шампионската титла на Испания, 2 пъти Купата на краля и 2 пъти Суперкупата на Испания. 

В момента Роналдо има договор с Ал Насър до 30 юни 2027 г. 

Неговата голяма цел в кариерата е да вкара 1000 гола, като момента има 964. 

 

 
