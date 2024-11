Роналдо е първият, отбелязал срещу 200 различни отбора

Снощи клубният му отбор разби с 3:1 катарския Ал Гарафа в двубой от петия кръг на Азиатската шампионска лига.

Великият португалец отбеляза две попадения, а Анжело Габриел прибави един гол. Така "жълто-сините" събраха 13 точки и временно се изкачиха до второто място в класирането.

Cristiano Ronaldo has now scored at least 1 goal against 200 different teams.