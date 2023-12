Роналдо инвестира милиони във футболен симулатор (ВИДЕО)

"UFL се ангажира с иновациите, технологиите и забавленията и ние виждаме огромен потенциал да направим разлика в игралната индустрия. Това желание се споделя от Кристиано.", коментира Нашилов пред Businesswire.

Според Роналдо, който заяви, че е много щастлив да бъде част от UFL, играта може да се превърне в нов стандарт за качество в жанра.

Все още не се знае кога излиза на пазара UFL.

Here we go!

⠀@Cristiano joins UFL as an investor!

⠀

We’re excited to work together on UFL and create a fair, skill-first game for football fans worldwidepic.twitter.com/CyaEjIu2vu