Роналдо навъртя 30 гола в Саудитска Арабия (ВИДЕО)

Кристиано Роналдо се нуждаеше от 34 мача в Саудитска Арабия, за да стигне до границата от 30 попадения. Петкратният носител на Златната топка се разписа от дузпа в 87-ата минута за Ал Насър при победата с 2:1 срещу Ал Таи.

Успехът е осми пореден за неговия отбор във всички турнири. Трите точки го изкачиха на трето място във временното класиране.

Преди това Роналдо асистира на Андерсон Талиска в 32-рата минута за гола, с който гостите поведоха в резултата. Бившият играч на Лудогорец Върджил Мисиджан изравни резултата в 79-ата минута.

38-годишният португалец има 10 гола и пет асистенции в седем изиграни мача от началото на сезона.



Cristiano Ronaldo has now scored 30 Goals for All Nassr



34 Games played

30 Goals scored

