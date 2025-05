Съдия от Висшата лига изнасилил момче

Бивш съдия от Висшата лига бе осъден на 9 години затвор, след като бе признат за виновен за изнасилване на непълнолетно момче през 2009 година.

55-годишният Стивън Уилсън, който водеше мачове с името Стивън Дор, получи деветгодишна присъда от Кралския съд в Уорчестър, след като e подложил жертвата си на "унизителни действия" в своя апартамент.

Той е примамил непълнолетно момче от таксиметрова стоянка, като е обещал да го заведе на "парти с много момичета". Вместо това те се озовали в апартамента на Уилсън, който заключил вратата и го приклещил за леглото.

Former top-flight referee, Steven Wilson, has been jailed for r**e and s**ual assault committed in 2009 after evading justice for over 12 years pic.twitter.com/zCHjIghcgh