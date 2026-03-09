bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Съдията си го просеше: Клуб отказа да порицае футболист-побойник (ВИДЕО)

Необичаен скандал с роднински връзки разтърси Испания

Необичаен скандал разтърси Испания. Футболист нападна физически рефер на мач от трета дивизия, а най-изненадващо клубът му отказа да го порицае.

Гийермо Алварес Естебан от CD Сан Луис не сдържа нервите си в двубоя срещу Лянера Б. Той се нахвърли върху съдията Хосе Антонио Бердаско Гонсалес и с удар го повали на земята, където го и ритна.

От CD Сан Луис излязоха с позиция, че не осъждат агресията на играча с №4. "Смятаме, че съдийските решения в този двубой насърчават подобен тип поведение. Подкрепяме нашия футболист, който е основна част от отбора. Той няма да бъде наказан", се посочва в декларацията.

Тежка безотговорност

От испанската футболна асоциация определиха реакцията на клуба като "неприемлива". Часове по-късно CD Сан Луис оттегли изявлението си, но въпреки това си навлече критики от всички страни.

Асоциацията на Астурия нарече позицията на клуба като "тежка безотговорност". "Абсолютно нередно е даден клуб за подбужда и легитимира насилие срещу съдии. Посланието е дълбоко тревожно."

Синът на президента

В разгара на скандала CD Сан Луис уволни генералния си секретар Алехандро Бланко Гонсалес. Твърди се, че именно той е автор на скандалната първоначална позиция. Любопитното е, че самият Гонсалес е бивш рефер, прекратил кариерата си заради... нападение. Той е и син на клубния президент Хосе Луис Бланко Антон.

Шефът на клуба потвърди за отстраняването на своя син. И допълни, че футболистът-агресор Хосе Гийермо Алварес Естебан е отстранен от отбора. "В състава имаме тъмнокож играч, който беше обиждан през целия мач. А реферът не написа нито дума в доклада - оплака се на свой ред Хосе Луис Бланко Антон.

