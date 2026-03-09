23 червени картона: ММА на дерби в Бразилия (ШОКИРАЩО ВИДЕО)

С 23 червени картона приключи финалът на щатското първенство на Минас Гейрас в Бразилия. Крузейро водеше с 1:0 срещу Атлетико Минейро, а в добавеното време на терена настана пълен хаос.

Матеуш Перейра от Крузейро и вратарят на Атлетико Еверсон влязоха в саморазправа. Последва масов бой - включиха се играчите на терена, резерви, хора от треньорските щабове.

Сред героите в битката бяха звезди като Хълк, Ренан Лоди, Бернард, Густаво Скарпа, Виктор Уго - бивши и настоящи национали на Бразилия.

Имена в тефтерчето

Реферът Матеуш Делгадо Канданкан изчака боят за приключи, а замесените - дори да се прегръщат и извиняват взаимно. След това остави мачът да се доиграе - още близо 5 минути.

След последния си сигнал Делгадо си записа в тефтерчето 23 имена и показа с червения картон еднократно - всички са изгонени. Вероятно и заради страх от ново напрежение и сбивания, както и от бунт на трибуните.

12 от изгонените са от Крузейро, 11 - от Атлетико. "Беше глупаво - призна Хълк. - Просто се поддадохме на страсти и емоции. Вероятно ще ни накажат сериозно, но си го заслужаваме."

Световният рекорд за най-много червени картони обаче остава непокътнат - 36 изгонени на мача от аржентинската пета дивизия между Клепол и Викториано от февруари 2011 г.