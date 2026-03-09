bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

23 червени картона: ММА на дерби в Бразилия (ШОКИРАЩО ВИДЕО)

Световният рекорд за най-много изгонени в един мач обаче остава непокътнат

23 червени картона: ММА на дерби в Бразилия (ШОКИРАЩО ВИДЕО)

С 23 червени картона приключи финалът на щатското първенство на Минас Гейрас в Бразилия. Крузейро водеше с 1:0 срещу Атлетико Минейро, а в добавеното време на терена настана пълен хаос.

Матеуш Перейра от Крузейро и вратарят на Атлетико Еверсон влязоха в саморазправа. Последва масов бой - включиха се играчите на терена, резерви, хора от треньорските щабове.

Сред героите в битката бяха звезди като Хълк, Ренан Лоди, Бернард, Густаво Скарпа, Виктор Уго - бивши и настоящи национали на Бразилия.

Имена в тефтерчето

Реферът Матеуш Делгадо Канданкан изчака боят за приключи, а замесените - дори да се прегръщат и извиняват взаимно. След това остави мачът да се доиграе - още близо 5 минути.

След последния си сигнал Делгадо си записа в тефтерчето 23 имена и показа с червения картон еднократно - всички са изгонени. Вероятно и заради страх от ново напрежение и сбивания, както и от бунт на трибуните.

12 от изгонените са от Крузейро, 11 - от Атлетико. "Беше глупаво - призна Хълк. - Просто се поддадохме на страсти и емоции. Вероятно ще ни накажат сериозно, но си го заслужаваме."

Световният рекорд за най-много червени картони обаче остава непокътнат - 36 изгонени на мача от аржентинската пета дивизия между Клепол и Викториано от февруари 2011 г.

Тагове:

крузейро хълк изгонени атлетико минейро червени картони

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

live
Спортен нюзрум, еп.116: Легенда за трите нули! (ВИДЕО)

Спортен нюзрум, еп.116: Легенда за трите нули! (ВИДЕО)
Румен развя българското знаме срещу болницата, в която е Малена Замфирова (ВИДЕО)

Румен развя българското знаме срещу болницата, в която е Малена Замфирова (ВИДЕО)

"Най-красивата жена": Думите на Григор към Ейса!

Българин със злато на кон с гривни в Баку

Българин със злато на кон с гривни в Баку
В ефир: Нарекоха Джокович

В ефир: Нарекоха Джокович "възрастен". Той се обиди и... промени всичко (ВИДЕО)

Последни новини

По план! Малена Замфирова влезе за операция! (ВИДЕО)

По план! Малена Замфирова влезе за операция! (ВИДЕО)

live
Спортен нюзрум, еп.116: Легенда за трите нули! (ВИДЕО)

Спортен нюзрум, еп.116: Легенда за трите нули! (ВИДЕО)
В ефир: Нарекоха Джокович

В ефир: Нарекоха Джокович "възрастен". Той се обиди и... промени всичко (ВИДЕО)

"Най-красивата жена": Думите на Григор към Ейса!

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV