Григор Димитров не успя да се справи с лидера в световната ранглиста Карлос Алкарас във втория кръг на турнира в Индиън Уелс, но не забрави по-важните неща в света.

Навръх Осми март - Международния ден на жената, родният тенисист не пропусна да спомене НЕЯ!

Неговата половинка Ейса Гонсалес бе поздравена и в социалните мрежи. С прочувствено послание!

Най-красивата

"Честит Ден на жената на най-красивата, която познавам! Правиш светът ми по-слънчев със съществуването си", написа Димитров.

Публикацията му разнежи почитателите му, а Ейса я пресподели.

Димитров използва прекрасна снимка на Гонсалес, на която тя е с черна елегантна рокля от събитие на модното списание W.

Подкрепата

Григор и Ейса са заедно от около година, като разкриха връзката си по време на турнира в Мадрид през 2025 г.

Въпреки натоварените си графици, те намират време един за друг. Ейса често присъства на мачове на българина, а беше в ложата му и на Индиън Уелс. На трибуните пък го подкрепяха нейни приятели.

В началото на годината Ейса пътува за Австралия, за да види любимия си за кратко, тъй като снима филм.

Мексиканката бе плътно до българина по време на тежкия период в края на миналия сезон, в който Димитров се възстановяваше от тежка контузия в гръдния мускул.