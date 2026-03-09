По план! Малена Замфирова влезе за операция! (ВИДЕО)

Добри новини от Грац, Австрия!

16-годишната българска сноубордистка Малена Замфирова е в операция! Интервенцията върви по първоначален план и подготовката ѝ за нея започна малко след 9:00 ч., научи bTV.

При добър развой на ситуацията и стабилни показатели, лекарите най-вероятно ще предприемат веднага и втора операция.

Състоянието

Интервенцията трябваше да се извърши още в петък, 6 март, но тогава показателите на Малена не позволиха.

Припомняме, че тя бе пометена в гръб от скиор, спуснал се по съседната "черна" писта в курорта Шпиндлерув Млин в Чехия, където трябваше да стартира в Световната купа.

Снимка: bgnes

Малена е със счупена бедрена кост на две места, счупване на таза и лопатката на рамото.

Днешните операции са на бедрото и на таза.

Възстановяване

След приключване на операциите, ще стане ясно какви ще са следващите стъпки за възстановяването на българката.

Още преди операцията бащата на Малена - Анатолий Замфиров, заяви, че на дъщеря му предстоят и нови изследвания, за да се установи има ли разкъсана кръстна връзка на коляното. Тепърва ще има операции на рамо и лопатка.

Снимка: bgnes

Ситуацията със Замфирова, която в кратката си, но успешна кариера има 3 подиума за Световната купа, обедини в нейна подкрепа елита на сноуборда.

Тя получава стотици съобщения, а част от колегите ѝ караха с емблематичните за нея черни ленти на бузите.