bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

По план! Малена Замфирова влезе за операция! (ВИДЕО)

16-годишната българка може да претърпи две интервенции

Добри новини от Грац, Австрия! 

16-годишната българска сноубордистка Малена Замфирова е в операция! Интервенцията върви по първоначален план и подготовката ѝ за нея започна малко след 9:00 ч., научи bTV. 

При добър развой на ситуацията и стабилни показатели, лекарите най-вероятно ще предприемат веднага и втора операция. 

Състоянието

Интервенцията трябваше да се извърши още в петък, 6 март, но тогава показателите на Малена не позволиха. 

Припомняме, че тя бе пометена в гръб от скиорспуснал се по съседната "черна" писта в курорта Шпиндлерув Млин в Чехия, където трябваше да стартира в Световната купа. 

Снимка: bgnes

Малена е със счупена бедрена кост на две места, счупване на таза и лопатката на рамото

Днешните операции са на бедрото и на таза. 

Възстановяване

След приключване на операциите, ще стане ясно какви ще са следващите стъпки за възстановяването на българката. 

Още преди операцията бащата на Малена - Анатолий Замфиров, заяви, че на дъщеря му предстоят и нови изследвания, за да се установи има ли разкъсана кръстна връзка на коляното. Тепърва ще има операции на рамо и лопатка.

Снимка: bgnes

Ситуацията със Замфирова, която в кратката си, но успешна кариера има 3 подиума за Световната купа, обедини в нейна подкрепа елита на сноуборда

Тя получава стотици съобщения, а част от колегите ѝ караха с емблематичните за нея черни ленти на бузите. 

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Най-важното спускане на Малена Замфирова (ВИДЕО)
 
Тагове:

операция сноуборд австрия грац Малена Замфирова

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Румен развя българското знаме срещу болницата, в която е Малена Замфирова (ВИДЕО)

Румен развя българското знаме срещу болницата, в която е Малена Замфирова (ВИДЕО)

"Най-красивата жена": Думите на Григор към Ейса!

Българин със злато на кон с гривни в Баку

Българин със злато на кон с гривни в Баку
В ефир: Нарекоха Джокович

В ефир: Нарекоха Джокович "възрастен". Той се обиди и... промени всичко (ВИДЕО)

Последни новини

live
НА ЖИВО: Спортен нюзрум, еп.116: Легенда за трите нули!

НА ЖИВО: Спортен нюзрум, еп.116: Легенда за трите нули!

В ефир: Нарекоха Джокович

В ефир: Нарекоха Джокович "възрастен". Той се обиди и... промени всичко (ВИДЕО)

"Най-красивата жена": Думите на Григор към Ейса!

Румен развя българското знаме срещу болницата, в която е Малена Замфирова (ВИДЕО)

Румен развя българското знаме срещу болницата, в която е Малена Замфирова (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV