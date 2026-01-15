Трагедия разтърси футбола в Русия. Бивш играч на ЦСКА Москва беше открит мъртъв след падане от висока сграда в Подмосковието. 31-годишният Лайонел Адамс е издъхнал на място, а пристигналият екип на Спешна помощ само е констатирал смъртта му.

На този етап не е ясно какво точно се е случило. Приятели на Адамс твърдят, че той се е самоубил заради несподелена любов. Майка му обаче е убедена, че е станал жертва на убийство.

"Той нямаше приятелка. За последно говорихме преди Нова година", заяви опечалената жена.

Пребит и прострелян

В нощта на 27 декември Лайонел беше нападнат от 10 мъже пред ресторант в Звенигород. Те най-напред го простреляли, а след това го пребили. Бившият футболист постъпил в болница с огнестрелна рана на бедрото и охлузвания по лицето.

Адамс е роден в Санкт Петербург. Майка му е рускиня, а баща му - нигериец, който напуска семейството малко след раждането му. По-големият му брат Люкман Адамс е лекоатлет и се състезава в тройния скок.

Кариерата

Лайонел започва да тренира в академията на ЦСКА Москва. В периода 2012-2014 г. играе за втория отбор, но не успява да пробие в първия тим.

Има повиквателни за младежкия национален отбор. Носи екипите на Енисей Красноярск, КамАЗ Набережние Челни, Бананц и Ван от Армения, Серседа от Испания, Ислоч от Беларус и няколко отбора от Казахстан.