Сър Алекс си счупил ребро, радвал се на кон (ВИДЕО)

Сър Алекс Фъргюсън разкри, че си е счупил ребро, докато е празнувал победа на кон. Успехът му донесе печалба от 500 000 паунда в Бахрейн през ноември 2023 г.

Легендарният бивш мениджър на Манчестър Юнайтед описа победата като "най-добрия момент" от състезателния ми живот, но сега разкри, че е получил контузия по време на това празненство.

"Счупих ребро!", разказа Фъргюсън на въпрос за празненствата. "Гед Мейсън ме сграбчи и започнахме да скачаме нагоре-надолу от радост.

Нямам нищо против да си счупя ребро, щом печелим!"

82-годишният Сър Алекс наскоро стана собственик на най-скъпия състезателен кон, продаван някога на публичен търг.

