Тя го остави преди сватбата! Майка му има пръст в това!

Животът на футболист понякога не е толкова лесен, колкото си мислим. Това може да го потвърди нападателят на Байер Леверкузен Виктор Бонифейс.

Голмайсторът на "аспирините" не се намира в най-добрата си форма, като от началото на 2025 година е отбелязал само 1 попадение в Бундеслигата. Той също така не успя да помогне на отбора си да отстрани Байерн Мюнхен в Шампионската лига. Проблемите му на терена може би са свързани с личния му живот, където драмата не отсъства.

Според AfricanHub приятелката на нигериеца Рике Ермин го е зарязала точно преди сватбата им. Причината не е изневяра или лоши отношения, а предбрачният им договор.

Рике е искала двамата да подпишат предбрачен договор, като при евентуален развод всичко да бъде разделено поравно между нея и футболиста на Леверкузен. Тя обаче е пропуснала малка подробност - Бонифейс е прехвърлил цялото си имущество и активи на името на майка си и на практика не притежава нищо на свое име.

