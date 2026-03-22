Трагедия! Бивш футболист уби брат си в спор за къща

Огромна битова трагедия се разигра в Косово с участието на бивш футболист.

В село Бокшич, в близост до град Клина, бе застрелян Фарук Исуфи.

Основният заподозрян за трагедията е брат му Йетмир, който преди години бе част от Дукаджини - клуб от елита на първенството на Косово.

Спор

Полицията се е отзовала на сигнал за семейна свада в 15:10 ч. на 21 март. На мястото, в семейната къща на Исуфи, властите и екип на Бърза помощ заварват простреляния Фарук.

Смята се, че той и брат му са спорили за собствеността на имота, като в един момент Йетмир вади пистолет и стреля в слабините и тазовата област на брат си.

Все още жив, Фарук е транспортиран в болница в близкия град Клина. Медиците там са преценили да го прехвърлят в лечебно заведение в по-големия близък град Печ, където медиците констатират смъртта.

Задържан

Бившият футболист е задържан на място за 48 часа.

"Всички отговорни полицейски звена и държавният прокурор от отдела за тежки престъпления са пристигнали на мястото на инцидента. Оръжието, за което се подозира, че е използвано по случая, е иззето, както и други веществени доказателства", се казва в официалното изявление на властите.

Косовските медии пишат, че починалият Фарук е бил част от Армията за освобождение на Косово - паравоенната организация, която бе в основата на войната за независимост на страната от бивша Югославия в началото на ХХ век.