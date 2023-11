"Тук нямаше дузпа" - Роналдо впечатли с честност (ВИДЕО)

Кристиано Роналдо впечатли със спортсменство! Петкратният носител на "Златната топка" получи дузпа при резултат 0:0 между неговия Ал Насър и иранския Персеполис от Шампионската лига на Азия, но каза на рефера, че е сбъркал с отсъждането.

"Тук нямаше дузпа" призна Роналдо, изненадвайки съперниците си, които бяха наобиколили съдията.

Cristiano Ronaldo waved off his own penalty against Persepolis, telling the referee himself he didn't believe it was a foul.



Not something you see every day in football.



AMAZING SPORTSMANSHIP FROM HIM pic.twitter.com/5916Sv84Hv