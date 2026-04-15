Убиха съдия по време на футболен мач

Убиха съдия по време на футболен мач! 48-годишният Хавиер Ортега бе застрелян след нахлуване на въоръжени на терена.

Нападателите слезли от трибуните и открили огън. Реферът се строполил на земята, а веднага след това мачът бил прекратен. Фенове и футболисти избягали в ужас от стадиона в Пасахе, провинция Ел Оро (Еквадор).

Медиците оказали бърза помощ на Ортега, но той бил обявен за мъртъв още на терена, въпреки усилията им.

Трагедия

Властите са блокирали района на местопрестъплението, за да се направят съдебномедицински изследвания.

Полицията разполага с кадри от мобилен телефон на зрител, заснел част от кошмара.

"Разпитваме всички свидетели, за да идентифицираме нападателите.", обявиха от органите на реда.

