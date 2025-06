Унизи Клоп, а сега работи като куриер

Бившият топ съдия на УЕФА и ФИФА Дейвид Куут, който беше смятан за един от най-добрите в Европа, сега гледа футбола само по телевизията. След поредица от скандали, които прекъснаха кариерата му, той сега работи като доставчик на колети в Обединеното кралство.

BREAKING: Ex Premier League referee David Coote who is currently serving a 16 month UEFA suspension, has been spotted delivery packages for EVRI.

Coote, who works for the Evri Branch in Newark, has stated that the job is not for the long term. pic.twitter.com/dZVutySuPm