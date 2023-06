В Антверп си припомниха драмата с Левски (ВИДЕО)

Добре познатият и незабравим у нас тим на Антверп е новият шампион на Белгия.

Развръзката за върха не мина без драма. В рамките на 5 минути три отбора смениха водачеството.

Антерп триумфира за пети в своята история с титлата в Белгия и първи от 66 години насам.

Отборът бе трети след последния кръг на редовния сезон, изоставайки на 3 точки от върха.

Снощи обаче успя да стигне до 2:2 при гостуването си на Генк, а големият губещ е Унион Сен Жилоа, който се провали у дома срещу Брюж. До 89' тимът водеше с 1:0. Брюж обаче изравни точно в края на редовното време. Във втората минута на добавеното време Ноа Ланг вкара втори гол, а в десетата минута на продължението Сисе Сандра закова крайното 3:1.

Toby Alderweireld scored in the 94th minute to make Antwerp champions of Belgium for the first time since 1957



▪️ In the 88th minute Union were champions

▪️ In the 89th minute Genk were champions

▪️ In the 94th minute Antwerp became champions pic.twitter.com/LxEPZleuuo