В депресия ли е Кристиано Роналдо?

Кристиано Роналдо преминава през може би най-тежкия период в професионалната си кариера и затова е потърсил специализирана помощ. Обърнал се е към Джордан Питърсън, който има публикувани статии в престижни медицински издания по целия свят.

Роналдо намира книгите на Питърсън за много полезни и решава да покани специалиста в дома си в Манчестър.

Преди около две седмици Роналдо публикува снимка с Питърсън в социалните мрежи, без уточняващ текст.

"Mostly we talked about what he wanted in the future and some of the obstacles that he's facing."



Dr Jordan Peterson tells Piers Morgan how he came to be invited to Cristiano Ronaldo's house.@jordanbpeterson | @cristiano | @piersmorgan | #MorganPeterson pic.twitter.com/HHHHN9yyjw