В Индия се ядосаха на Меси, чупиха седалки и хвърляха предмети (ВИДЕО)

Лионел Меси едва ли ще запомни с хубаво визитата си в Индия. Фенове чупиха седалки и ги хвърлиха по терена след краткото посещение на аржентинската звезда на стадион "Солт Лейк" в Калкута, съобщи информационната агенция ANI.

Меси в Индия

Меси е в Индия като част от обиколка, по време на която е планирано да посети концерти, младежки футболни школи, турнир по падел и да стартира благотворителни инициативи на събития в Калкута, Хайдерабад, Бомбай и Ню Делхи.

Historic Messi event turns Messy!



Angry fans have vandalised the #SaltLakeStadium after they couldn’t see #LionelMessi on field due to poor organisation.



The amazing FIFA accredited infrastructure built with taxpayers money shattered, vandalised & damaged. pic.twitter.com/HueTCU5z6v — Sreyashi Dey (@SreyashiDey) December 13, 2025

Според съобщения в индийските медии, световният шампион с Аржентина от 2022 г. се е разходил по терена на стадиона, махайки на феновете, но е бил плътно обграден от голяма група хора, сред които негови съотборници в Интер Маями и е напуснал 20 минути след пристигането си, като не е направил предварително планираната пълна обиколка на терена, за да обере овациите на феновете.

Видео от ANI показва фенове, които хвърлят счупени седалки на стадиона и други предмети по терена и лекоатлетическата писта.

"Само ВИП персони и актьори бяха около Меси... Защо ни извикаха тогава... Купих билет за 12 хиляди рупии (132,51 долара), но дори не успяхме да видим лицето му...", каза разочарован фен на стадиона пред индийската информационна агенция ANI.

Could you spot where the Messi is??



This was the view for fans who paid 10K, Wow pic.twitter.com/0wC1fuPPFH — The Khel India (@TheKhelIndia) December 13, 2025

