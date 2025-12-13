bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
В Индия се ядосаха на Меси, чупиха седалки и хвърляха предмети (ВИДЕО)

Аржентинецът едва ли ще запомни с хубаво посещението си в страната

Лионел Меси едва ли ще запомни с хубаво визитата си в Индия. Фенове чупиха седалки и ги хвърлиха по терена след краткото посещение на аржентинската звезда на стадион "Солт Лейк" в Калкута, съобщи информационната агенция ANI.

Меси в Индия

Меси е в Индия като част от обиколка, по време на която е планирано да посети концерти, младежки футболни школи, турнир по падел и да стартира благотворителни инициативи на събития в Калкута, Хайдерабад, Бомбай и Ню Делхи.

Според съобщения в индийските медии, световният шампион с Аржентина от 2022 г. се е разходил по терена на стадиона, махайки на феновете, но е бил плътно обграден от голяма група хора, сред които негови съотборници в Интер Маями и е напуснал 20 минути след пристигането си, като не е направил предварително планираната пълна обиколка на терена, за да обере овациите на феновете.

Видео от ANI показва фенове, които хвърлят счупени седалки на стадиона и други предмети по терена и лекоатлетическата писта.

Снимка: Reuters

"Само ВИП персони и актьори бяха около Меси... Защо ни извикаха тогава... Купих билет за 12 хиляди рупии (132,51 долара), но дори не успяхме да видим лицето му...", каза разочарован фен на стадиона пред индийската информационна агенция ANI.

