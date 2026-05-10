VAR ли реши шампиона на Висшата лига? Арсенал оцеля!

Отменен гол в добавеното време

Арсенал победи Уест Хем като гост с 1:0 с гол на Леандро Тросар в 83' и по този начин дръпна с пет точки (и с мач повече) пред Манчестър Сити. Остават още два мача до края и отборът на Микел Артета на практика държи с едната ръка шампионската титла, за първи път от 2004 г.

Мачът в Лондон бе белязан и от драма с VAR, тъй като "чуковете" отбелязаха гол в четвъртата минута на добавеното време, за 1:1, но съдията Крис Кавано го отмени заради нарушение в атака. Вратарят на Арсенал Мадс Хермансен беше фаулиран и Кавано не зачете попадението.

Ако Арсенал победи Бърнли и Кристъл Палас в оставащите два кръга, ще бъде шампион. Манчестър Сити има още три мача пред себе си - срещу Кристъл Палас, Борнемут и Астън Вила, но дори и трите победи няма да гарантират, че ще станат №1.

От друга страна, Уест Хем претърпя поражение, което със сигурност може да ги извади от елита. Ако Тотнъм победи Лийдс в понеделник, „чуковете“ почти сигурно ще изпаднат в Чемпиъншип след 14 години.

