Снайдер: УЕФА трябваше да спре Арсенал - Атлетико около 35-ата минута

Бившият нидерландски национал Уесли Снайдер изглежда не е останал впечатлен от видяното във втория двубой между Арсенал и Атлетико Мадрид късно снощи.

В ефира на Ziggo Sport той съсипа от критики двата тима и заяви, че УЕФА е трябвало да спре мача около 35' и да обяви полуфиналния реванш между Байерн и Пари Сен Жермен за финал.

"След 35 минути игра ми се прииска да се обадя на УЕФА, за да отменят мача, да кажат на играчите да напуснат терена и да обявят Байерн Мюнхен срещу ПСЖ за финал на Шампионската лига. Честно казано, този мач е ужасяващо скучен", започна екс звездата на Аякс, Реал Мадрид и Интер.

Вижда лесна победа за ПСЖ или Байерн

"Да гледаш Арсенал срещу Атлетико Мадрид не се усещаше като полуфинал на Шампионската лига. Липсваха интензивност, креативност и истинско качество в последната третина на терена. Трудно ми е да си представя, че на финала те биха могли да затруднят отбор като ПСЖ или Байерн Мюнхен. Въз основа на това, което видяхме тази вечер, това ще бъде лесна победа за който и да е от двата тима. На такова ниво човек очаква драма и футбол от най-висока класа, но това беше много далеч от истината"

"Арсенал трябва да бъде много благодарен на съдията тази вечер. Имаше ясен контакт със Симеоне. Това, че не падна, не означава, че не е фал. Имаше и друга дузпа срещу Гризман, която не отсъдиха. За мен това бяха чисти дузпи"

"Арсенал няма нито един играч от световна класа, а със сегашния състав успява да накара Атлетико да се защитава, което е впечатляващо", коментира още Снайдер, който спечели Шампионската лига с Интер през сезон 2009/2010.