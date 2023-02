Висшата лига подаде ръка на пострадалите в Турция и Сирия

Английската Висшата лига ще дари 1 млн. паунда в отговор на опустошителните земетресения в Турция и Сирия.

"Висшата лига е съпричастна с пострадалите от опустошителните земетресения в Турция и Сирия, които отнеха живота на хиляди хора. Лигата ще направи дарение от 1 млн. паунда на Комисията за бедствия и аварии (DEC) за доставяне на хуманитарна помощ директно на нуждаещите се", обявиха от английската футболна лига.

We are devastated by the tragic impact of the earthquakes in Turkey and Syria.



We are supporting the Disasters Emergency Committee's Turkey-Syria Appeal to deliver aid directly to those in need.



Black armbands will be worn in tribute this weekend.



https://t.co/Y9O0gRnNaq pic.twitter.com/5Le4CDMwbc