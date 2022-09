Вратар уринира край плета, изгониха го

Вратарят на деветодивизионния английски "Блекфийлд & Лангли" Конър Масеко се превърна в хит в социалните мрежи! Той не блесна с невероятни спасявания, а беше изгонен заради уриниране по време на мача с "Шептън Малет" от квалификациите за ФА Къп.

Масеко потегли към душовете в 76', след като реши да изпълни физиологичната си нужда в плета край терена. Той обаче веднага беше изказан от съперниците, които насочиха вниманието на съдията към ситуацията.

Today's entertaining draw in @EmiratesFACup ...



Big shout out to @Mallet_AFC a great setup changing rooms spotless



See you Tuesday evening ( hopefully get plenty of toilet breaks on route )

#TheWatersiderspic.twitter.com/g7tgRuw8OZ