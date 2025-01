За трета поредна година: Ел Класико за Суперкупата в Испания

Тимът на Карло Анчелоти не изпусна контрола и през второто полувреме. Стигна се до 63', когато Родриго стреля с глава в лявата греда, удар на Килиан Мбапе беше отразен от Доминик Грейф, преди Джуд Белингам да промуши топката в мрежата.

Така англичанинът е най-резултатният халф в Топ 5 първенствата за последните 2 месеца със своите 9 попадения. Повече от него имат трима нападатели - Патрик Шик (Байер Леверкузен) с 10, Александър Исак (Нюкасъл) с 11 и Мохамед Салах (Ливърпул) с 12.

Тази вечер "Лос Бланкос" сложиха точка на спора в добавеното време. Първо капитанът на "пиратите" Мартин Вайент си отбеляза автогол в третата минута от добавеното време, а след това рожденикът Родриго оформи крайното 3:0. Така Реал стана първият отбор с две попадения в добавеното време на двубой в турнира.

67%- Of the 12 times that @realmadrid have played the #SupercopaDeEspana as LaLiga Champion, they were Champion eight of them. They failed vs:



Deportivo de La Coruña (1995, 2 games)

Sevilla (2007, 2 games)

Athletic (2021 Semi-finals)

Barcelona (2023 Final).



Favourite.#RMpic.twitter.com/xcY5eiw4vS