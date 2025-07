Златната резерва класира Флуминензе на полуфинал в САЩ (ВИДЕО)

Флуминензе е първият полуфиналист на световното клубно първенство! Бразилският тим продължава напред, след като победи с 2:1 Ал Хилал в Орландо.

Двубоят на Кампинг Уърлд Стейдиъм изправи един срещу друг вицешампионите от последните две издания на турнира.

И двата отбора стигнаха до четвъртфиналите, поднасяйки изненада. Флуминензе взе скалпа на Интер, а саудитският гранд - на Манчестър Сити.

През първата част бившият играч на Лудогорец Нонато направи пропуск след подаване на Йон Ариас, преди изстрел на Насер Ал Даусари да бъде блокиран от Игнасио в другия край на терена.

Флуминензе даде две жертви преди почивката - Ренан Лоди и Хуан Фрейтес получиха жълти картони и ще бъдат наказани за полуфинала.

Матеус Мартинели даде аванс на бразилците в 40', обаче получи официално предупреждение и също ще пропусне следвата фаза.

Ал Хилал изравни чрез Маркос Леонардо в 51', който преодоля Ясин Боно, след като Калиду Кулибали игра с глава при корнер, изпълнен от Рубен Невеш.

