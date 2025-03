Звезди на Ливърпул и Реал Мадрид се сдъвкаха

Играчите на Ливърпул и Реал Мадрид - Доминик Собослай и Арда Гюлер, влязоха в спор в социалните мрежи. Това се случи след победата на Турция над Унгария с 3:0 в мача-реванш от плейофите на Лигата на нациите.

По време на мача двамата имаха пререкания, като снимка на Гюлер, който показва на Собослай да замълчи, обиколи интернет пространството. Под публикацията халфът на Ливърпул остави коментар "1088". Това е препратка към минутите, който турският играч на Реал Мадрид е изиграл през настоящата кампания.

Отговорът от другата страна обаче не закъсня. 20-годишният Арда сподели в своите социални профили снимка от момента, придружена с резултата 3:0 и написа: "Този човек е шега. 6 гола не стигат ли, за да замълчиш?"

Много от футболните фенове се насладиха на случката и не пропуснаха да напишат няколко коментара. "Собослай влезе директно в съблекалнята и потърси в Гугъл колко минути е изиграл Арда Гюлер през този сезон. Това е ново ниво на омраза." - написа един, докато друг добави: "Това е толкова красиво."

Това не е първият път, в който двамата футболисти влизат в словесен дуел. През март 2024 година Собослай и Гюлер отново спориха в приятелски мач между Унгария и Турция. На клубно ниво двамата играха един срещу друг този сезон, когато Ливърпул и Реал Мадрид се срещнаха в груповата фаза на Шампионска лига. Мърсисайдци тогава спечелиха с 2:0 на "Анфийлд".

| Arda via IG : “ This guy is a joke.

Isn't 6 goals enough to shut you up? ” pic.twitter.com/rdlxIiA3gl