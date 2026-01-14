10-годишният Везенков мечтаел да похарчи 100 евро за...

Днес той е сред най-добрите баскетболисти в света - лидер на Олимпиакос и едно от лицата на Евролигата. Но какъв е бил Александър Везенков преди 20 години?
От гръцкия гранд публикуваха любопитно интервю, в което Саша връща лентата назад към детството си.
Родната звезда разкрива кой е вторият му най-любим спорт, какъв ученик е бил на 10, за какво мечтаел да похарчи 100 евро и още.
Живях в?
- Никозия.
Живеех с?
- Майка ми и сестра ми.
Домашен любимец?
- Нямахме.
Ходих на училище в?
- Апостолос Варнавас, Никозия.
Най-добрият ми приятел се казваше?
- Имах двама - Андреас и Александрос.
Наричаха ме?
- Веза! Трудно им беше да кажат Везенков.
Любимият ми играч беше?
- Дирк Новицки.
Закусвах със?
- Сандвичите на мама.
Отивах на почивка в?
- България.
В портфейла си имах?
- Нямах портфейл.
Трябваше да си лягам в?
- Рано. Около 21:30-22:00 ч.
Обичах да?
- Играя в парка с приятели.
Най-глупавото нещо, което правех?
- Често не бях вкъщи по цял ден, без да уведомя.
Човекът, когото копирах беше?
- Ще отговоря буквално. В училище преписвах от Кристиана!
Любимото ми място беше?
- Където беше семейството ми.
Най-лошият ми навик беше?
- Че ми беше скучно да чета.
Любимата ми игра беше?
- Футбол в парка или PlayStation.
Очаквах вечерята ми да бъде?
- Нещо наистина вкусно, като шницел! Но това се случваше веднъж седмично.
Други спортове, които харесвах?
- Футбол.
Извън спорта обичах да?
- Гледам телевизия.
Ако имах 100 евро, щях да ги похарча за?
- Да си купя мобилен телефон!
Олимпиакос за мен беше?
- Страхотен европейски отбор.
