Баскетбол

Саша обичал сандвичите на мама, футбола и още

10-годишният Везенков мечтаел да похарчи 100 евро за...

Днес той е сред най-добрите баскетболисти в света - лидер на Олимпиакос и едно от лицата на Евролигата. Но какъв е бил Александър Везенков преди 20 години?

От гръцкия гранд публикуваха любопитно интервю, в което Саша връща лентата назад към детството си.

Родната звезда разкрива кой е вторият му най-любим спорт, какъв ученик е бил на 10, за какво мечтаел да похарчи 100 евро и още.

Живях в?

- Никозия.

Живеех с?

- Майка ми и сестра ми.

Домашен любимец?

- Нямахме.

Ходих на училище в?

- Апостолос Варнавас, Никозия.

Най-добрият ми приятел се казваше?

- Имах двама - Андреас и Александрос.

Наричаха ме?

- Веза! Трудно им беше да кажат Везенков.

Любимият ми играч беше?

- Дирк Новицки.

Закусвах със?

- Сандвичите на мама.

Отивах на почивка в?

- България.

В портфейла си имах?

- Нямах портфейл.

Трябваше да си лягам в?

- Рано. Около 21:30-22:00 ч.

Обичах да?

- Играя в парка с приятели.

Най-глупавото нещо, което правех?

- Често не бях вкъщи по цял ден, без да уведомя.

Човекът, когото копирах беше?

- Ще отговоря буквално. В училище преписвах от Кристиана!

Любимото ми място беше?

- Където беше семейството ми.

Най-лошият ми навик беше?

- Че ми беше скучно да чета.

Любимата ми игра беше?

- Футбол в парка или PlayStation.

Очаквах вечерята ми да бъде?

- Нещо наистина вкусно, като шницел! Но това се случваше веднъж седмично.

Други спортове, които харесвах?

- Футбол.

Извън спорта обичах да?

- Гледам телевизия.

Ако имах 100 евро, щях да ги похарча за?

- Да си купя мобилен телефон!

Олимпиакос за мен беше?

- Страхотен европейски отбор.

