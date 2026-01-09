Везенков отнесе Байерн на Пешич в Евролигата

Александър Везенков беше над всички и при 12-ата победа за Олимпиакос през сезона в Евролигата! Най-добрият български баскетболист донесе успеха с 95:80 срещу гостуващия Байерн Мюнхен в двубой от 21-вия кръг.

Саша завърши с 25 точки, 3 борби, 4 асистенции и 1 открадната топка. С 14 точки, 8 борби и 2 асистенции допринесе Никола Милутинов.

За баварците най-резултатен с 21 точки, към които добави асистенция, стана Андреас Обст, докато Айзая Майк реализира 13 точки, при 7 борби и 2 асистенции.

Това беше сладко отмъщение за Везенков срещу бившия му треньор Светислав Пешич.

Родното тежко крило беше част от Барселона на сръбския специалист през втората половина на сезон 2017/2018. Тогава обаче не получи шанс за изява.

Впоследствие, заради много ограниченото игрово време, каталунците не удължиха договора му и той премина в Олимпиакос, където кариерата му тръгна рязко нагоре, за да стигне до НБА.

Сблъсъкът тази вечер

Олимпиакос имаше проблеми в началото на двубоя, като в тези минути единствено Везенков поддържаше ритъма в атаката на домакините.

Байерн използва това и успя да отвори разлика от 8 точки при 36:28 в средата на втората четвърт. Силно включване от пейката на Тайсън Уорд обаче помогна на Олимпиакос да стопи изоставането си и да поведе с 2 точки на почивката, която дойде при резултат 49:47.

Снимка: https://www.olympiacosbc.gr/

Домакините решиха спора в третата четвърт, в която напълно контролираха борбата под кошовете, най-вече чрез центъра си Никола Милутинов. Периодът започна със серия от 7 поредни точки за Олимпиакос и завърши с аванс от 12 в тяхна полза.

В заключителната четвърт Байерн опита да обърне развитието на двубоя и 2 минути преди края разликата падна до 7 точки, но чрез Тайлър Дорси и Везенков домакините затвориха срещата.

В 22-рия кръг Олимпиакос, заемащ осмата позиция във временното класиране, гостува на Партизан. Байерн, който е на незавидното 17-о място, приема другия гръцки гранд в турнира - Панатинайкос.

