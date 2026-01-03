bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Баскетбол

Сензационно признание от съотборник: Везенков е като Йокич!

След дербито с Панатинайкос

Американският съотборник на Александър Везенков в баскетболния гранд Олимпиакос Монте Морис, направи изключително любопитно и ласкаво сравнение, приравнявайки българската звезда със сръбския феномен на Денвър Нъгетс Никола Йокич.

След престижната победа над вечния съперник Панатинайкос в Евролигата, Морис не скри възхищението си от играта на българския национал, който изнесе силен мач и реализира 24 точки, превръщайки се в ключова фигура за успеха на червено-белите“ от Пирея.

Везенков попадна в идеалната петица на Евролигата за 2025 г.

Саша по някакъв начин много ми напомня на Никола Йокич“, заяви Морис в интервю пред Nova.gr след двубоя. Самият той е носил екипа на Денвър в НБА.

Американецът подчерта не само резултатността на българина, но и неговият интелект на паркета качество, което е отличителна черта и на сръбската суперзвезда от НБА. 

Просто заради неговия усет около коша, интелигентността му и начина, по който чете играта и взема решения“, допълни Морис.

Докато Йокич доминира в НБА със своята универсалност, Везенков се утвърди като един от най-ефективните и интелигентни играчи в европейския баскетбол, а лидерството му в Олимпиакос е безспорно.

Везенков поведе Олимпиакос към нова победа в дербито (ВИДЕО)

