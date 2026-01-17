bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
20 точки, сълзи и вяра: Вечерта, в която Чейс Одиж игра за майка си (ВИДЕО)

Баскетбол отвъд резултата и статистиката

The Momentum.gr

Понякога спортът излиза далеч извън рамките на резултатите, статистиката и класиранията. Във Валенсия баскетболът се превърна в сцена на човешка сила, вяра и болка, а главното действащо лице бе гардът на Уникаха - Чейс Одиж.

Американецът изведе отбора от Малага до победа със 76:70 срещу Валенсия в мач от 15-ия кръг на испанския шампионат - Лига Ендеса. Одиж стана най-резултатен с 20 точки, само два дни след смъртта на майка си.

Одиж, който притежава и ямайски паспорт и бе привлечен в Уникаха наскоро, взима тежко, но смело решение. Вместо да отпътува за погребението, той споделя с треньора Ибон Наваро желанието си да бъде на разположение. Включен е в групата, а останалото се превръща в емоционален спортен разказ, който ще се помни дълго.

Снимка: The Momentum.gr

Мачът, изигран със сърце

На паркета в Роиг Арена гардът игра с невероятна енергия и концентрация. Към 20-те си точки Одиж добави 1 борба и 2 асистенции, при коефициент на полезно действие 18. Представянето му беше ключово за успеха на Уникаха, чийто тим нанесе първа домакинска загуба на Валенсия от началото на сезона.

След мача думите му бяха изпълнени с болка, но и с вяра. "Беше изключително трудна година за мен. Загубих майка си преди само два дни, а преди по-малко от година – и баща си. Това е нещо, което трудно може да се опише. Цялата заслуга и цялата слава тази вечер отдавам на Иисус, на Господ!", сподели Одиж.

"Дори не знаех дали ще играя. Уведомих треньора и той просто ми каза да пътувам с отбора, а после да видим какво ще стане. Знам, че Бог, майка ми и баща ми се грижат за мен. Бог е много добър. Всичко е негова заслуга, цялата слава е за него.", добави баскетболистът.

В една вечер, в която баскетболът отстъпи място на човешката история, Чейс Одиж показа, че понякога най-големите постижения не се измерват само с точки и победи, а със силата да излезеш на терена въпреки болката – и да играеш за тези, които вече не са до теб.

Снимка: The Momentum.gr

