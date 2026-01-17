20 точки, сълзи и вяра: Вечерта, в която Чейс Одиж игра за майка си (ВИДЕО)

Понякога спортът излиза далеч извън рамките на резултатите, статистиката и класиранията. Във Валенсия баскетболът се превърна в сцена на човешка сила, вяра и болка, а главното действащо лице бе гардът на Уникаха - Чейс Одиж.

Американецът изведе отбора от Малага до победа със 76:70 срещу Валенсия в мач от 15-ия кръг на испанския шампионат - Лига Ендеса. Одиж стана най-резултатен с 20 точки, само два дни след смъртта на майка си.

Одиж, който притежава и ямайски паспорт и бе привлечен в Уникаха наскоро, взима тежко, но смело решение. Вместо да отпътува за погребението, той споделя с треньора Ибон Наваро желанието си да бъде на разположение. Включен е в групата, а останалото се превръща в емоционален спортен разказ, който ще се помни дълго.

Снимка: The Momentum.gr

Мачът, изигран със сърце

На паркета в Роиг Арена гардът игра с невероятна енергия и концентрация. Към 20-те си точки Одиж добави 1 борба и 2 асистенции, при коефициент на полезно действие 18. Представянето му беше ключово за успеха на Уникаха, чийто тим нанесе първа домакинска загуба на Валенсия от началото на сезона.

След мача думите му бяха изпълнени с болка, но и с вяра. "Беше изключително трудна година за мен. Загубих майка си преди само два дни, а преди по-малко от година – и баща си. Това е нещо, което трудно може да се опише. Цялата заслуга и цялата слава тази вечер отдавам на Иисус, на Господ!", сподели Одиж.

Era un día muy difícil para Chase Audige, pero el amor y el recuerdo de sus padres le empujaron a seguir



Con 20 puntos, el jugador de @unicajaCB llevó a cabo su mejor actuación en #LigaEndesa y fue determinante para conseguir la victoriapic.twitter.com/4ytMqyg0q6 — Liga Endesa (@ACBCOM) January 10, 2026

"Дори не знаех дали ще играя. Уведомих треньора и той просто ми каза да пътувам с отбора, а после да видим какво ще стане. Знам, че Бог, майка ми и баща ми се грижат за мен. Бог е много добър. Всичко е негова заслуга, цялата слава е за него.", добави баскетболистът.

В една вечер, в която баскетболът отстъпи място на човешката история, Чейс Одиж показа, че понякога най-големите постижения не се измерват само с точки и победи, а със силата да излезеш на терена въпреки болката – и да играеш за тези, които вече не са до теб.

Снимка: The Momentum.gr

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK