Една година по-късно: Стефка Костадинова не може да напусне БОК!?

Ще се разплете ли скоро казусът с ръководството на Българския олимпийски комитет? В продължение на година Стефка Костадинова отказва да освободи председателския пост, въпреки че на изборите за нов мандат бе победена от Весела Лечева.

Сега обаче Търговският регистър не може да приеме оставката ѝ, защото липсват ключови законови документи.

Костадинова реши да се оттегли от БОК, защото е кандидат за депутат в листата на ДПС.

Специалистът по спортно право Георги Градев публикува снощи във Facebook както нейното уведомление до Изпълнителното бюро, така и решението на Търговския регистър, който изрично изисква: кой ще поеме правомощията ѝ, декларация за истинността на фактите и заверени преписи на необходимите документи.

Снимка: Lap.bg

Формално Костадинова остава председател на БОК, въпреки че на Общото събрание на 19 март 2025 г. (бел. ред. - точно една година измина от провеждането на висшия форум) загуби вота срещу Лечева. Редица обжалвания обаче блокират вписването на новия председател.