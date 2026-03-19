bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Волейбол

Александър Николов отново MVP – Италия е в краката му!

Италия ще има нов волейболен шампион

Българският национал Александър Николов продължава да впечатлява с изявите си в италианската волейболна Суперлига. Неговият отбор Кучине Лубе Чивитанова се класира за полуфиналите, след като спечели с 3:1 (22, -27, 17, 24) като гост на Тренто в третия мач от четвъртфиналната серия и затвори сблъсъка с 3-0 победи.

Николов, световен вицешампион от Филипините 2025, отново бе над всички на терена, завършвайки с 25 точки (2 аса и 2 блокади) и заслужено бе избран за MVP. Българинът демонстрира ефективност в атака и стабилност в ключовите моменти, затвърждавайки ролята си на лидер в състава.

Отборът от Чивитанова показа по-голяма класа в решаващите елементи. Гостите доминираха на блокада с 11 точки срещу 6 за съперника и бяха по-ефективни в атака – 57% срещу 52%. Въпреки че домакините имаха леко предимство на сервис (6-5 аса), това не се оказа решаващо.

Солидна подкрепа на Николов оказаха Матиа Ботоло с 16 точки и Ерик Льопки с 13. За актуалния шампион Тренто най-резултатен бе Алесандро Бристот със 17 точки, докато Форе и Жорди Рамон добавиха по 15.

В полуфиналите Кучине Лубе Чивитанова ще се изправи срещу победителя от двойката между Рана Верона и Алианц Милано, където към момента резултатът е 2-1 победи.

Тагове:

Атака Италия тренто блок шампион точки Лубе найполезен играч алекс николов Матиа Ботоло

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV