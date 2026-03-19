Александър Николов отново MVP – Италия е в краката му!

Българският национал Александър Николов продължава да впечатлява с изявите си в италианската волейболна Суперлига. Неговият отбор Кучине Лубе Чивитанова се класира за полуфиналите, след като спечели с 3:1 (22, -27, 17, 24) като гост на Тренто в третия мач от четвъртфиналната серия и затвори сблъсъка с 3-0 победи.

Николов, световен вицешампион от Филипините 2025, отново бе над всички на терена, завършвайки с 25 точки (2 аса и 2 блокади) и заслужено бе избран за MVP. Българинът демонстрира ефективност в атака и стабилност в ключовите моменти, затвърждавайки ролята си на лидер в състава.

Отборът от Чивитанова показа по-голяма класа в решаващите елементи. Гостите доминираха на блокада с 11 точки срещу 6 за съперника и бяха по-ефективни в атака – 57% срещу 52%. Въпреки че домакините имаха леко предимство на сервис (6-5 аса), това не се оказа решаващо.

Солидна подкрепа на Николов оказаха Матиа Ботоло с 16 точки и Ерик Льопки с 13. За актуалния шампион Тренто най-резултатен бе Алесандро Бристот със 17 точки, докато Форе и Жорди Рамон добавиха по 15.

В полуфиналите Кучине Лубе Чивитанова ще се изправи срещу победителя от двойката между Рана Верона и Алианц Милано, където към момента резултатът е 2-1 победи.